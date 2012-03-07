Дизель-электрический спорткар Pininfarina Cambiano представлен в Женеве

Именно благодаря последнему концепт оснастили оригинальной силовой установкой: каждое колесо седана оснащено собственным электродвигателем, развивающим на пике около 150 кВт. Еще один двигатель, небольшой турбодизель, пополняет запасы электроэнергии и в ряде случаев способен вращать колеса (отметим, что по заверениям разработчиков, этот дизель претендует на соответствие экостандартам Euro7). Таким образом, суммарная мощность концепта приближается к 820 лошадиным силам, а количество выбросов СО зафиксировано на уровне всего 45 г/км. Cambiano способен ускориться до 100 км/ч за 4,2 секунды, а дистанция пробега на одной зарядке и заправке составляет около 800 км. При этом опираясь сугубо на электроэнергию, седан может проехать не более 250 км. Концепт получил необычный четырехдверный кузов, в котором одна водительская дверь сочетается с двумя пассажирскими по правой стороне и дверью багажника, при этом центральных стоек кузов не имеет. В изготовлении кузова широко применялся карбон, усиленный алюминием в районе передней и задней подвески, а также места, где размещены аккумуляторы. Добавим, что по словам дизайнеров, вдохновение они черпали в облике большого купе Lancia Florida 1957 года выпуска.