Fiat представил компактвэн 500L в Женеве

Длина машины теперь достигает 4140 мм. Буква L в названии чинквеченто означает Large – большой. Хэтч действительно изрядно подрос: согласно официальной информации, его длина теперь достигает 4140 мм, что превышает длину трехдверки больше, чем на полметра. Кроме того, Fiat 500 прибавил и в ширине – на 15 см, и в высоте – на 17,5 мм. Ожидается, что теперь в салоне компактвэна смогут свободно разместиться пять человек. Добиться такой прибавки в габаритах создателям 500L удалось за счет использования платформы В-сегмента. Новинка базируется на тележке Fiat Punto, причем не исключено, что в будущем итальянцам удастся растянуть ее еще раз – некоторое время назад сообщалось, что в Fiat готовы выпустить и семиместную версию 500L. Вероятно, она должна прибавить еще около 10 см в длину. На старте продаж Fiat 500L будет комплектоваться двумя бензиновыми двигателями на выбор: двухцилиндровым TwinAir (скорее всего, имеется в виду мотор объемом 900 куб. см., развивающий чуть более 80 лошадиных сил) и четырехцилиндровым 1,4-литровым мотором, а также компактным дизелем семейства MultiJet. Выпускаться новинка будет на сербском заводе концерна Fiat и, вполне возможно, однажды доберется и до России.