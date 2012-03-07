Где купить сварочный инвертор?

В последнее время сварочные инверторы стали все более уверенно занимать лидирующие позиции на отечественном рынке продаж сварочного оборудования. Еще большей популярности данного вида устройств препятствует то, что не все пока могут по достоинству оценить такие их преимущества, как принцип работы, высокие показатели эффективности и безопасности, отличные потребительские свойства.

Принцип работы сварочного инвертора заключается в следующем. Переменное напряжение, поступая на входной выпрямительный блок, трансформируется в постоянное, после чего стабилизируется встроенным низкочастотным фильтром. Далее напряжение проходит преобразование в однофазное переменное, обладающее высокой частотой. Сварочный инвертор как раз и осуществляет преобразование напряжения из постоянного в переменное. А за счет того, что устройство выполняет этот процесс очень быстро, сварочные свойства инвертора обуславливают качество сварки самого высокого уровня. Немаловажным достоинством любогосварочного инвертора является и заложенная в основу его сборки компактная схема, благодаря чему все устройства данного типа отличаются малыми габаритами и небольшой массой. Кроме того, современные инверторы оборудованы цифровым блоком, позволяющим осуществлять контроль над всеми характеристиками выдаваемого электротока. Все это, гарантируя максимальную экономию потребляемой электроэнергии, а также высокую эффективность и мобильность в сочетании с безопасностью сварочных работ, обеспечивает востребованность среди потребителей.

Компания ДельтаСвар предлагает широкий ассортимент сварочных аппаратов инверторного типа. Каждое устройство обладает:

устойчивым горением при легком поджиге;

опцией плавной регулировки электрического тока для подбора оптимального режима сварочных работ;

способностью обеспечивать проведение сварочных работ постоянным током прямой и обратной полярности;

минимальным разбрызгиванием металла.

Применяя инверторное сварочное оборудование, вы можете:

осуществлять сварочные работы в любом положении и в любых даже самых труднодоступных местах;

использовать электроды любого типа;

гарантировать высокое качество швов;

сохранять стабильность сварочных свойств даже при перепадах сетевого напряжения.

Кроме того, инверторы, поставляемые компанией ДельтаСвар, отличаются высокими потребительскими характеристиками и свойствами, такими, в частности, как:

небольшие габариты и вес, позволяющие использовать оборудование в ограниченном пространстве и труднодоступных местах;

высокий уровень энергосбережения (низкая материалоемкость и низкое количество потребляемой электроэнергии);

эффективная система охлаждения;

зашита от перегрузок и перегрева.

Сегодня инверторы просто незаменимы при следующих видах сварных работ:

ручная дуговая сварка с использованием штучного электрода;

аргонно-дуговая сварка на переменном и постоянном токе;

плазменно-дуговая резка;

полуавтоматическая сварка.

Реализуемое нами оборудование имеет все сертификаты качества. По любым вопросам, касающимся особенностей устройства и практического применения сварочных инверторов вы можете обратиться к нашим специалистам. Они с удовольствием проконсультируют относительно выбора той или иной модели, ответят на любые вопросы о свойствах и принципах работы устройств.