Как оригинально поздравить любимую с 8 Марта?

Сладкоежкам посвящается

Такой способ прекрасно подойдет для вручения миниатюрных подарков. Вам потребуется: ловкость рук, киндер-сюрприз и сам праздничный презент. Заранее купите шоколадное яйцо и очень аккуратно замените игрушку, спрятанную внутри, на подарок. Шоколадную оболочку важно разрезать точно «по швам», а потом «склеить» с помощью горячего ножа. Работа, конечно, ювелирная, но представьте радость вашей избранницы, когда вместо любимого с детства лакомства она получит киндер-сюрприз «с секретом»!

В стиле Джеймса Бонда

С помощью камеры на телефоне сфотографируйте подарок с разных ракурсов и отправляйте любимой женщине в течение дня MMS-сообщения с интригующими комментариями.Ваша любимая получит море положительных эмоций от разгадывания такой головоломки! Чтобы подарок не влетел вам в копеечку, используйте дополнительные услуги сотовых операторов. Например, абоненты компании МОТИВ могут включить «Пакеты услуг»и отправлять MMS по выгодным ценам.

Не послать ли нам гонца?

Хотите, чтобы любимая женщина весь день думала о «прекрасном незнакомце»?! Закажите шикарный букет с доставкой на дом или отправляйте с курьером в течение дня небольшие сюрпризы и подарки. Кстати, не забудьте приложить к весеннему презенту поздравительную открытку от «мистера Х». Интрига и эффект неожиданности только добавят положительных эмоций!Кстати, накануне праздника вы можете заглянуть в Офис компании МОТИВи взять эксклюзивную открытку к 8 Марта.

Казаки-разбойники

Помните, в детстве играли в такую игру: две команды, разбойники убегают, оставляя следы, казаки их преследуют? Заранее придумайте «тайное место» для вашего подарка – главное, чтобы вашей девушке не пришлось ехать на другой конец города. Продумайте маршрут и отправляйте любимой забавные SMS-сообщения с указанием промежуточных пунктов или фотографии узнаваемых мест по дороге к подарку. В целях экономии вы можете включить услугу «SMS-MMS хоровод»от МОТИВа и отправлять 100 SMS-сообщений в день по всей России и неограниченное количество MMS-сообщений всего за 6 рублей в сутки.