Marussia Motors привезла в Женеву суперкар Marussia B2

Как сообщает компания, в начале марта Marussia подписала соглашение о стратегическом партнерстве с известным автосборочным предприятием Valmet Automotive. Никогда еще отечественный автомобиль не собирался за границей. Мы считаем, что это является несомненным признанием того, что русская экономика и промышленность вышли на новый высокий уровень. Начало сборки запланировано на конец 2012 года, после чего будет развернуто полноценное серийное производство русских спорткаров в Европе. Планируемый объем составляет до 1500 автомобилей в год, - рассказали предстваители компании. Интересно, что совместный стенд Marussia Motors и Valmet Automotive сильно заинтересовал женевскую публику. Для Женевского автосалона Маруся подготовила автомобиль матового серого цвета. Как заявил президент Marussia Motors Николай Фоменко, впервые в истории автомобиль, полностью разработанный российскими конструкторами и дизайнерами, будет производиться в Европе.