Минобрнауки утвердило более 2 тысяч учебников на 2012/13 учебный год

Список включает 2499 учебников. 846 из них написаны уже под новые Федеральные государственные стандарты общего образования.

Здесьразгадка «пухлости» перечня и причина путаницы в нем. Приняты и вступили в силу новые стандарты для основной школы. Переходят на них не сразу. И сейчас в ходу два основных документа, которые на равных регулируют реализацию образовательных программ: Федеральный компонент госстандарта общего образования 2004 года и Федеральный государственный образовательный стандарт.