Минобрнауки утвердило более 2 тысяч учебников на 2012/13 учебный год
Сегодня «Российская газета» публикует приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных к изучению в обычных и коррекционных школах в 2012/13 учебном году.
Список включает 2499 учебников. 846 из них написаны уже под новые Федеральные государственные стандарты общего образования.
Здесьразгадка «пухлости» перечня и причина путаницы в нем. Приняты и вступили в силу новые стандарты для основной школы. Переходят на них не сразу. И сейчас в ходу два основных документа, которые на равных регулируют реализацию образовательных программ: Федеральный компонент госстандарта общего образования 2004 года и Федеральный государственный образовательный стандарт.
Это два разных документа, соответственно, и учебники разные. В перечне они разделены. Такая ситуация сохранится, пока идет поэтапный переход на новые стандарты, говорят в министерстве. По каким учебникам из федерального перечня учить детей, определяет сама школа и учитель с учетом особенностей школы.