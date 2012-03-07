На мосту в Нижнем Новгороде столкнулись 12 машин
7 марта 2012, 11:52ОбществоРОман БОТов
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В среду на Мызинском мосту через Оку в Нижнем Новгороде произошла массовая авария. К счастью, обошлось без жертв. «Столкнулись 12 автомобилей, один человек пострадал, – сообщил РИА «Новости» представитель МЧС по Нижегородской области.
– Его увезли в больницу до прибытия спасательных подразделений». В пресс-службе регионального ГИБДД уточнили, что столкнулись «КамАЗ», два пассажирских автобуса «ПАЗ» и легковые автомобили. В результате из-за ДТП на подъезда к мосту образовались большие пробки.
Фото: ria.ru
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