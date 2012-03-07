На мосту в Нижнем Новгороде столкнулись 12 машин

– Его увезли в больницу до прибытия спасательных подразделений». В пресс-службе регионального ГИБДД уточнили, что столкнулись «КамАЗ», два пассажирских автобуса «ПАЗ» и легковые автомобили. В результате из-за ДТП на подъезда к мосту образовались большие пробки.