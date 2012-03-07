На УВЗ после ремонта открылся здравпункт

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, модернизация новоголечебно-профилактического учреждения прошла в рекордно короткие сроки – 2месяца. За это время был проведен ряд работ по ремонту, перепланировке иоснащению помещения. Здесь появился не только кабинет для приемапациентов, но и процедурный, где после завершения лицензирования будутпроизводиться внутримышечные и внутривенные инъекции, ифизиотерапевтический кабинеты. Для здравпункта было приобретено медоборудование на сумму 197 тысяч рублей.