На УВЗ после ремонта открылся здравпункт
В здании заводоуправления Уралвагонзавода после ремонта открылся здравпункт. По уровню оснащения медицинским оборудованием он самый современный на предприятии и соответствует всем требованиям санитарных норм и правил России.
Как сообщили в пресс-службе УВЗ, модернизация новоголечебно-профилактического учреждения прошла в рекордно короткие сроки – 2месяца. За это время был проведен ряд работ по ремонту, перепланировке иоснащению помещения. Здесь появился не только кабинет для приемапациентов, но и процедурный, где после завершения лицензирования будутпроизводиться внутримышечные и внутривенные инъекции, ифизиотерапевтический кабинеты. Для здравпункта было приобретено медоборудование на сумму 197 тысяч рублей.
Данный здравпункт – один из базовых на Уралвагонзаводе. Здесьобслуживаются не только работники отделов, расположенных взаводоуправлении, но и других подразделений, находящихся вне основнойпроизводственной площадки. В день – до 40 человек, в их числекомандировочные и гости предприятия. Всего на Уралвагонзаводе 17медицинских пунктов.
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