Несмотря на опасения тагильчан, травмпункт на Тагилстрое продолжает работать круглосуточно

По информации СМИ Нижнего Тагила, с 1 марта травмпункт 4 Центральной Городской больницы Нижнего Тагила должен был перейти на новый режим работы до 15:00 дня. Константин Владимирович эту информацию оспорил, сообщив, что они сделали все возможное, чтобы травмпункт остался круглосуточным.

Травматологов в Нижнем Тагиле катастрофически не хватает. В конце февраля мы столкнулись с проблемой нехватки кадров для работы учреждения в круглосуточном режиме. Один специалист уволился, другой 80-летний медик ушел на пенсию после больничного. Мы задействовали все резервы и сделали так, чтобы травмпункт работал по-прежнему рассказал Константин Аникин.

Напомним, на сегодняшний день круглосуточно работают четыре травмпункта в Нижнем Тагиле (один из них - глазной):

1. Травмпункт № 4 Тагилстроевского района, Тагилстрой, ул. Металлургов, 2, телефон 97-79-83;

2. Травмпункт № 3 МУЗ городской поликлиники № 3, Выя, Липовый тракт, 30а, телефон 24-59-80;

3. Травмпункт Дзержинского района Центральной городской больницы № 1, Вагонка, пр. Вагоностроителей, 12, телефон 33-26-79

4. Глазной травмпункт МУЗ Центральной городской больницы № 1, Вагонка, ул. Орджоникидзе, 27, телефон 33-25-04.