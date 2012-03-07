Несмотря на опасения тагильчан, травмпункт на Тагилстрое продолжает работать круглосуточно
По заявлению главного врача 4 городской больницы Константина Аникина, временные трудности, связанные с нехваткой специалистов в травмпункте, решены.
По информации СМИ Нижнего Тагила, с 1 марта травмпункт 4 Центральной Городской больницы Нижнего Тагила должен был перейти на новый режим работы до 15:00 дня. Константин Владимирович эту информацию оспорил, сообщив, что они сделали все возможное, чтобы травмпункт остался круглосуточным.
Травматологов в Нижнем Тагиле катастрофически не хватает. В конце февраля мы столкнулись с проблемой нехватки кадров для работы учреждения в круглосуточном режиме. Один специалист уволился, другой 80-летний медик ушел на пенсию после больничного. Мы задействовали все резервы и сделали так, чтобы травмпункт работал по-прежнему рассказал Константин Аникин.
Напомним, на сегодняшний день круглосуточно работают четыре травмпункта в Нижнем Тагиле (один из них - глазной):
1. Травмпункт № 4 Тагилстроевского района, Тагилстрой, ул. Металлургов, 2, телефон 97-79-83;
2. Травмпункт № 3 МУЗ городской поликлиники № 3, Выя, Липовый тракт, 30а, телефон 24-59-80;
3. Травмпункт Дзержинского района Центральной городской больницы № 1, Вагонка, пр. Вагоностроителей, 12, телефон 33-26-79
4. Глазной травмпункт МУЗ Центральной городской больницы № 1, Вагонка, ул. Орджоникидзе, 27, телефон 33-25-04.
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