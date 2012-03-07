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Нижний Тагил занял второе место в области по загрязнению атмосферы
Сюжеты:
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Нижний Тагил занял второе место в области по загрязнению атмосферы

7 марта 2012, 11:03Общество
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