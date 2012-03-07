Нижний Тагил занял второе место в области по загрязнению атмосферы

Далее следуют Первоуральск, Краснотурьинск и Каменск-Уральский.

Минувшаязима принесла свердловчанам вместо снега клубы пыли. Из-за рекорднонизкого уровня осадков в регионе 48 дней действовало предупреждениео неблагоприятных метеоусловиях. Оно было вынесено 10 января 2012 годаи отменено только 26 февраля. По словам экспертов, это еще большеусилило комплексную химическую нагрузку на здоровье населения.

Автотранспортподнял в воздух 442,3 тысячи тонн загрязнителей или 27% всех выбросов.Следует отметить, что с каждым годом воздействие машин на атмосферуувеличивается.

Общий объем выбросов в атмосферу Среднего Уралав 2010 году достиг 1,64 миллиона тонн — на 3,5% больше к уровню2009 года. Вклад стационарных источников превысил 1 миллион 195 тысячтонн (+2,8%). Из них 46% пришлось на долю предприятий по производствуи распределению электроэнергии, газа и воды, 25,8% — «на совести»обрабатывающих производств (в том числе металлургии). 15,3% выбросовпроизвели предприятия транспорта, 9,8% загрязняющих веществ оказалисьв атмосфере из-за добычи полезных ископаемых.

Согласно последним данным, в самых экологически неблагополучных населенных пунктах России проживает 23,4 миллиона человек.