Объявлены финалисты «Всемирного автомобиля года»
7 марта 2012, 12:12ОбществоРОман БОТов
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Организаторы премии «Всемирный автомобиль 2012 года» объявили на Женевском автосалоне финалистов конкурса. Ими стали модели BMW 3-Series, Porsche 911 и Volkswagen up! Победителя огласят в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. В номинации «Лучший спортивный автомобиль года» в финал вышли Lamborghini Aventador LP 700-4, McLaren MP4-12C и Porsche 911.
На звание лучшей «зеленой» модели претендуют электрокар Ford Focus, Mercedes-Benz 250 CDI BlueEFFICIENCY (класс не уточняется) и гибрид Peugeot 3008. Финалистами в категории «Лучший дизайн» стали Citroen DS5, Range Rover Evoque и Volkswagen up! В прошлом году «Всемирным автомобилем года» был выбран электрокар Nissan Leaf, который в финале соревновался с седанами Audi A8 и BMW 5-Series. Титул «Спорткар года» получило купе Ferrari 458 Italia, которое сумело обойти в финале автомобили Mercedes-Benz SLS AMG и Porsche 911 Turbo. Награда за лучший дизайн была присуждена большому пятидверному хэтчбеку Aston Martin Rapide, а в категории «Зеленый автомобиль года» победил гибрид Chevrolet Volt.
Иллюстрация WCOTY
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