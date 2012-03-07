Объявлены финалисты «Всемирного автомобиля года»

На звание лучшей «зеленой» модели претендуют электрокар Ford Focus, Mercedes-Benz 250 CDI BlueEFFICIENCY (класс не уточняется) и гибрид Peugeot 3008. Финалистами в категории «Лучший дизайн» стали Citroen DS5, Range Rover Evoque и Volkswagen up! В прошлом году «Всемирным автомобилем года» был выбран электрокар Nissan Leaf, который в финале соревновался с седанами Audi A8 и BMW 5-Series. Титул «Спорткар года» получило купе Ferrari 458 Italia, которое сумело обойти в финале автомобили Mercedes-Benz SLS AMG и Porsche 911 Turbo. Награда за лучший дизайн была присуждена большому пятидверному хэтчбеку Aston Martin Rapide, а в категории «Зеленый автомобиль года» победил гибрид Chevrolet Volt.