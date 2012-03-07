Самба, вальс, ча-ча-ча – юные танцоры со всей области соревновались в Нижнем Тагиле

Сотни пар из разных танцевальных школ Нижнего Тагила и Свердловской области кружились в ритмах венского, медленного вальса, показывали артестизм самбы и ча–ча–ча, а судьи выбирали победителей в разных категориях. В соревновании участвовали пары разных возрастов: от 4 до 16 лет. Организаторами турнира стали тагильчане Юрий и Татьяна Красниковы.

Тагильские спортсмены выступили неплохо, судя по тому, что заняли с 1 по 3 места в своих категориях. Пара Кирилл Беркалов и Полина Кузнецова (ТСК Виктория-НТ, Красникова Н. К.) заняли первое место в областном соревновании в категории юниоров в латино–американской программе. Так же в категории дети–28 танцев, заняла первое место пара Руслан Каллимулин и Алена Марченко (ТСК Данс–студио, Красникова Т. Ю.)

Интересно, что спортсмены считают самым важным для достижения высоких результатов? На этот вопрос в перерыве между выступлениями с удовольствием ответили конкурсанты Юрий Шангин и Анна Кангина.

Самое главное - это верить в себя и своего партнера. Конечно, нужно думать о хорошем. Когда настраиваешься на позитивный исход соревнований, всё сложится просто супер! рассказывает Аня.

Нужно просто получать кайф от танца добавил ее партнер по танцу Юра.

Юра и Аня в своей возрастной категории заняли 3 место, что, по их мнению, очень даже неплохо, но всегда есть к чему стремиться дальше. Сразу после этого турнира ребята начинают готовится к следующим выступлениям, которые состоятся в апреле.