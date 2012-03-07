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Самба, вальс, ча-ча-ча – юные танцоры со всей области соревновались в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Самба, вальс, ча-ча-ча – юные танцоры со всей области соревновались в Нижнем Тагиле

7 марта 2012, 11:06Общество
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