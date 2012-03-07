Сегодня Apple представит миру новый планшетник iPad3
Как ожидается, новый планшетный компьютер iPad3 будет иметь экран с большим разрешением, чем у второй версии, и более быстрый процессор, а также поддерживать сети мобильной связи 4G.
А вчера Федеральная таможенная служба России разослала на таможниразъяснения о том, что популярные планшеты этой компании iPad1 и 2(WiFi+3G) отныне можно ввозить в Россию беспошлинно. Другие компании -производители планшетников, как и ранее, будут уплачивать пошлину в 5процентов.
До сих пор планшетники Apple при ввозе классифицировались не как компьютеры, а как радионавигационные приемники, на которые в России и действует
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