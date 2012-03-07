Сегодня Apple представит миру новый планшетник iPad3

А вчера Федеральная таможенная служба России разослала на таможниразъяснения о том, что популярные планшеты этой компании iPad1 и 2(WiFi+3G) отныне можно ввозить в Россию беспошлинно. Другие компании -производители планшетников, как и ранее, будут уплачивать пошлину в 5процентов.

До сих пор планшетники Apple при ввозе классифицировались не как компьютеры, а как радионавигационные приемники, на которые в России и действует 5-процентная пошлина. Но компания Apple смогла доказать, что ее планшетные компьютеры соответствуют требованиям, применяемым к термину «вычислительные машины».