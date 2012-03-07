Сегодня определится, кто поедет на «Евровидение 2012» от России

За участие в международном конкурсе поборются 25 российских исполнителей. Отбор пройдет в Концертном зале «Академический» в Москве. Телеканал «Россия 1» и Вести.Ru будут вести прямую трансляцию, которая начнется в 22:00 по московскому времени. Финалисты:

1. Лена Максимова

2. Ксенона

3. Ирсон Кудикова

4. Группа «The UPS»

5. Сардор

6. Группа «4POST»

7. Ефросия

8. Группа «UNITE IT»

9. Катя Савельева

10. Ольга Маковецкая

11. Рене

12. Группа «Farinelli Balls»

13. Полина Смолова

14. CHINKONG и КАРИНА

15. Мари Карне

16. Марк Тишман

17. Эд Шульжевский

18. Елена Екимова

19. Дима Билан и Юля Волкова

20. Группа «Riff Action Family»

21. АИДА и ТИМАТИ

22. Павла

23. «Сестры Сё»

24. Группа «Бурановские бабушки»

25. Группа «Jet Kids»

История конкурса песни «Евровидение» в России начинается в середине 60-х годов, когда центральное телевидение СССР стало освещать его в эфире. Однако впервые полностью «Евровидение» было показано только в 1987 году. Впрочем, советских артистов в конкурсе тогда еще не было.

Именно телеканал «Россия» впервые представил на «Евровидении» нашу участницу. В 1994 году впервые в конкурсе приняла участие российская певица. Это была Маша Кац, успешно выступившая в Дублине под псевдонимом Юдифь с песней «Вечный странник». С тех пор российские исполнители - а среди них были Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Алсу, дуэт «Тату», Илья Лагутенко и многие другие талантливые артисты - с переменным успехом штурмовали вершины «Евровидения». Но самый главный триумф нашей страны на «Евровидении» - победа Димы Билана в Белграде в 2008 году с песней «Believе» - состоялся именно в эфире телеканала «Россия».