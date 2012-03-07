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Сегодня определится, кто поедет на «Евровидение 2012» от России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня определится, кто поедет на «Евровидение 2012» от России

7 марта 2012, 12:09ОбществоВалерия Лошкарева
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