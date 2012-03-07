Суперлегкий городской гибрид показали на стенде Toyota

В Toyota учли даже такой момент, как экономическую целесообразность производства, и при изготовлении концепта старались вести себя так, как будто собирают серийную машину. В итоге это вылилось в отказ от использования дорогих материалов и экономически необоснованных технологий. Тем не менее, Toyota FT-Bh получился не слишком компактным (почти 4 метра в длину) и очень легким – всего 785 кг. Силовая установка концепта состоит из двухцилиндрового бензинового мотора, электродвигателя и комплекта литий-ионных аккумуляторов. Как заявляют производители, расход прототипа предельно мал – 2,1 л на 100 км пути. Помогла этого добиться и продуманная аэродинамика. Говоря о серийных перспективах, в Toyota уточняют, что сама концепция подобного городского автомобиля весьма жизнеспособна, и в том или ином виде Toyota FT-Bh рано или поздно доберется до конвейера. Правда, по дороге он может потерять свой экстравагантный дизайн.