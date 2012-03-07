Тагильские автоледи попадают в ДТП реже, чем мужчины

Согласно статистике ГИБДД, по итогам двух месяцев этого года долядорожно-транспортных происшествий по вине женщин в Нижнем Тагилесоставляет 15% в общей структуре аварийности. И даже если женщинапопадает в аварию, то ее последствия, как правило, менее серьезны, чемДТП, происходящие по вине мужчин.