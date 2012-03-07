Тагильские автоледи попадают в ДТП реже, чем мужчины
7 марта 2012, 09:15Общество
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Один из главных мифов об автоледи заключается в том, что женщины не так умелы и технически грамотны за рулем, как мужчины.
Но в последние годыпроведены сотни исследований, позволяющих сделать весьма неутешительныйдля мужчин вывод: женщины умеют водить. По крайней мере, не хуже мужчин.
Согласно статистике ГИБДД, по итогам двух месяцев этого года долядорожно-транспортных происшествий по вине женщин в Нижнем Тагилесоставляет 15% в общей структуре аварийности. И даже если женщинапопадает в аварию, то ее последствия, как правило, менее серьезны, чемДТП, происходящие по вине мужчин.
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