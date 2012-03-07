Tata привезла в Женеву концепт Megapixel

Расход топлива при этом составит в среднем 1,0 л/100 км, а выхлоп не превысит 22 г/км. Литий-ионные батареи гибрида можно подзарядить и от бытовой розетки. Над созданием Megapixel трудились разработчики из Индии, Великобритании и Италии. Автомобиль отличается маневренностью, рассчитанной на тесноту городских реалий: радиус поворота четырехместного авто составляет всего 2,8 метра. При парковке электродвигатели могут вращать передние и задние колеса в разные стороны. Необычные двери Megapixel открывают удобный доступ как на передние, так и на задние сиденья, сдвигаясь в бок. Салон кажется просторнее благодаря панорамной крыше. На центральной панели расположен сенсорный экран, при помощи которого можно, помимо прочего, регулировать температуру в салоне и переключать режимы движения.