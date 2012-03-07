Технология и оборудование для плазменной резки

Компания «ДельтаСвар», поставщик сварочного оборудованияи материалов,на самых выгодных условиях и по разумным ценам предлагает заинтересованным организациям и физическим лицам высокотехнологичную аппаратуру в сфере плазменной резки металлов, включая полностью автоматизированные устройства и полуавтоматы, а также плазменные портативные аппараты, предназначенные для резки металла вручную.

Однако сам по себе процесс резки при помощи плазменной струи относительно малоэффективен, используя всего лишь приблизительно 7 % энергии плазмогенерирующей электрической дуги, генерирующей плазму, что позволяет применять его главным образом с целью обработки материалов неметаллического генезиса. Для обеспечения же гораздо более эффективной резки металлов (электропроводящих материалов) необходимо использование не только столба дуги и плазменного факела, но и (причем даже в первую очередь) анодного пятна, которое интенсивно передает энергию заряженных частиц генерирующей плазму дуге постоянного тока, известной под названием «режущая плазменная дуга». Применение данного способа плазменнодуговой резки делает возможным существенное (до 25—35 % и выше) повышение эффективности используемой энергии дугового разряда. Если же в качестве дополнительного анода применяется металлическая подложка, возможно использование столба плазменной дуги для резки не только металлов, но и материалов неметаллического происхождения.

Плазменная резка, при которойразрезание металла осуществляется путем воздействия на него плазменной дугой, по сути представляющей собойионизированную высокотемпературную газовую среду, сквозь которую пропускается разряд электричества, являет собой наиболее продуктивный современный метод обработки. С применением данной аппаратуры возникает возможность осуществлять практически безотходную высокоскоростную обработку металла, имеющего толщину в пределах0,5-50 мм, сохраняя при этом безупречно ровные края.