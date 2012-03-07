Узнать, что такое лимонно-желтый цитрин, зеленоватый празем и черный морион, можно на выставке в Нижнем Тагиле

По словам организаторов выставки, экспозиция позволяет познакомиться со всем разнообразием кварца – чистым и прозрачным горным хрусталем,завораживающим фиолетовым аметистом, лимонно-желтым цитрином, зеленоватым праземом и таинственным черным и непрозрачным морионом, который уральские горщики именовали «цыганом» или «смоляком». Кристаллы кварца при своем росте способны захватывать и сохранять внутри инородныевключения: газ, жидкость и кристаллы других минералов.

На выставке можно узнать о том, что кварц является одним из самых необычных минералов. Его кристаллыразличаются обликом – игольчатые, призматические, короткостолбчатые, обелисковидные, они также могут иметьскипетровидное или мозаичное строение. Что тем более удивительно, так как при всем многообразии форм кристаллы ограниченны гранями, углы между которыми всегда строго выдержаны. «Сокровища хрустальных погребов» представят перед зрителями редкие коллекционные экземпляры – расщепленные, скрученные и двойниковые формы и другие.Очень эффектны прозрачные кристаллы кварца с включениями– так называемые «волосатики» ифантом-кристаллы. На выставке представлено околопятисот образцов из фондов музея-заповедника, музея Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна, а также частных коллекций А.Б. Бородина, С.В. Бусыгина, Н.И. Козина.