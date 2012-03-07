Узнай, что означает подарок любимого вместе с электронным справочником «2ГИС»
7 марта 2012, 16:00ОбществоВалерия Лошкарева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Городской электронный справочник «2ГИС» поздравляет всех тагильчанок с наступающим Международным женским днем, желает прекрасного весеннего настроения!
Ваш любимый подарил Вам на 8 марта цветы, украшения, книгу или нижнее белье? Хотите узнать, что он хотел сказать своим подарком? Тогда посмотрите праздничную открытку-сюрпризи узнаете, что он имел в виду!
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей