В Нижнем Тагиле зафиксирован самый низкий в округе уровень пиратских предложений ОС Windows
7 марта 2012, 10:45ОбществоОльга
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В тоже время проверка, проводимая компанией Microsoft, показала, что 23,8% точек розничных продаж в Уральском федеральном округе предложили своим клиентам нелицензионную операционную систему.
По данным Microsoft, за последний год доля пиратских предложений ОС Windows выросла на 9 процентных пунктов. Все же в компании отмечают постепенное снижение пиратства в отношении ОСWindows в компьютерной рознице. С октября 2008 года уровень пиратскихпредложений и рекомендаций в регулируемых торговых точках УрФОсократился с 43,8% до 23,8%.
Всего за 2011 год правоохранительными органами России было инициированоболее 2000 проверок среди распространителей нелицензионного ПО, по ихитогам возбуждено более 700 уголовных дел.
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