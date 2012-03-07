В Нижнем Тагиле зафиксирован самый низкий в округе уровень пиратских предложений ОС Windows

По данным Microsoft, за последний год доля пиратских предложений ОС Windows выросла на 9 процентных пунктов. Все же в компании отмечают постепенное снижение пиратства в отношении ОСWindows в компьютерной рознице. С октября 2008 года уровень пиратскихпредложений и рекомендаций в регулируемых торговых точках УрФОсократился с 43,8% до 23,8%.