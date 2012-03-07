В Женеве показали стилистику будущих моделей Hyundai
7 марта 2012, 12:09ОбществоРОман БОТов
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Компания Hyundai распространила подробную информацию о концептуальном автомобиле i-oniq, который дебютировал на Женевском моторшоу. Новинка показывает в каком направлении будет развиваться дизайн моделей южнокорейской марки. Габаритная длина прототипа составляет 4432 миллиметра, ширина — 1916 миллиметров, высота — 1400 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2650 миллиметров.
Новинка оснащена гибридной силовой установкой, сочетающей в себе трехцилиндровый бензиновый мотор объемом один литр и мощностью 61 лошадиная сила, 109-сильный электрический двигатель, комплект литий-ионных батарей и одноступенчатую трансмиссию. Исключительно на электротяге концепт-кар может проехать 120 километров, а при полностью заправленном топливном баке запас хода увеличится до 700 километров. Максимальная скорость Hyundai i-oniq — 145 километров в час. Уровень выбросов CO2 – 45 граммов на километр. Прототип был разработан в европейском исследовательском центре компании в Рюссельсхайме.
Фото Motor.ru
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