В Женеве показали стилистику будущих моделей Hyundai

Новинка оснащена гибридной силовой установкой, сочетающей в себе трехцилиндровый бензиновый мотор объемом один литр и мощностью 61 лошадиная сила, 109-сильный электрический двигатель, комплект литий-ионных батарей и одноступенчатую трансмиссию. Исключительно на электротяге концепт-кар может проехать 120 километров, а при полностью заправленном топливном баке запас хода увеличится до 700 километров. Максимальная скорость Hyundai i-oniq — 145 километров в час. Уровень выбросов CO2 – 45 граммов на километр. Прототип был разработан в европейском исследовательском центре компании в Рюссельсхайме.