Более 60 лучших сотрудниц Евраза получили награды в честь 8 марта (ФОТО)

В 2014 году лауреатами премии имени Фаины Шаруновой стали 10 сотрудниц комбината: машинист крана доменного цеха Ольга Гебель , приемосдатчик груза и багажа конвертерного цеха Ирина Ткачева , машинист электровоза коксохимического производства Ирина Юрлова , бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции рельсобалочного цеха Роза Манзина , машинист крана цеха объединенных адьюстажей Ольга Иващенко , газорезчик цеха переработки металлолома Анна Гуляева , электрогазосварщик управления железнодорожного транспорта Наталья Богданова , лаборант химического анализа центральной лаборатории комбината Светлана Тимофеева , машинист насосных установок цеха водоснабжения Светлана Сидорова , оператор ЭВМ управления подготовки производства Лариса Архипова .

Все лауреаты премии имени Шаруновой проработали на комбинате более 15 лет, проявили себя как профессиональные специалисты, являются наставниками молодых сотрудников. Размер престижной на комбинате премии составляет 20 тысяч рублей. Также всем лауреатам будет установлена персональная 20-процентная надбавка к должностному окладу, которая будет начисляться в течение целого года.