Есть ли жизнь после ипотеки? Плюсы и минусы кредитования.

Сегодня в ипотеку покупается практически половина недвижимости, и эти цифры растут. Разберёмся, как меняется жизнь заемщиков после принятия решения купить жилье в ипотеку?



Представьте себе обычную тюменскую семью: муж, жена, ребенок. Общий ежемесячный доход супругов – около 60-70 тыс. руб. (по словам специалистов, чаще всего обращаются именно такие покупатели). Семья обратилась в крупное агентство недвижимости, решив расширить жилплощадь. Жили в малосемейке, доставшейся по наследству, за время работы накопили немного собственных средств и хотели купить однокомнатную квартиру, рассчитывая на цену в 2 млн.руб. В ходе беседы с риэлтором выяснилось, что планы у семьи большие: оба супруга – молодые перспективные специалисты, мечтают о карьерном росте и расширении семейства. Года через 3-4 они предполагали увеличить жилплощадь, родив ребенка, используя материнский капитал и сделав дополнительные накопления. Специалисты агентства предложили им подумать об ипотеке – и сразу приобрести большую квартиру. Сами супруги вариант с ипотекой не рассматривали – решили, что кредит будет неподъемным: сработал стереотип, что ипотека – это дорого и слишком ответственно. Когда же ипотечный брокер помог просчитать платежи с учетом конкретной программы банка – вариант с кредитованием оказался вполне реальным.

В результате: малосемейку с помощью риэлторской компании супруги продали за 1,5 млн руб. Плюс к имеющимся собственным накоплениям (500 тыс.руб.) им был одобрен кредит в 2 млн руб. с ежемесячным платежом в 21 тыс.руб. и процентной ставкой 12,5%. Это позволило приобрести трехкомнатную квартиру площадью 60 кв.м. на вторичном рынке в одном из развитых районов и сделать хороший ремонт. Остается добавить – сейчас счастливое семейство ждет пополнения, а квартирный вопрос решен для них как минимум на ближайшие десять лет.





Предположим, вы берете такой же ипотечный кредит. Посмотрим, как изменится в этом случае жизнь и быт вашей семьи.



Экономика должна быть экономной…



…а семейная бухгалтерия рациональной. Конечно, взяв ипотеку, вы будете тщательнее считать деньги. Скажем, если раньше вы с мужем дважды в неделю ужинали в ресторане – то сейчас ходите туда реже, раз в месяц. Отдых за границей планируете не два раза за год, а только летом. Кошкам покупаете не «ПроПлан», а «Китикэт», да и себе с обновками не торопитесь…





«Ипотека – это действительно очень ответственный шаг. Нужно иметь постоянный доход, гарантированную работу, возможность в течение 10-20 лет выплатить всю сумму, — комментирует Лилия Гадиева, первый заместитель генерального директора федеральной риэлторской компании «Этажи». – Много негативных примеров кредитования было до кризиса: люди неверно рассчитывали свои силы, а банки иногда выдавали кредиты, не проверяя платежеспособность. В 2008-2009 г. получили вал невыплат. После кризиса и банки, и покупатели сделали выводы. И при выдаче ипотеки теперь масса требований, и человек объективнее оценивает свои перспективы и реальные возможности.

Что касается экономии – вопрос об этом должен возникать у заемщиков до того, как они подписали кредитный договор. Существуют необходимые статьи затрат – питание, коммунальные услуги, учеба детей и т.д., и их не сократить. Но у семьи появляется отличная возможность навести порядок в своей бухгалтерии: посчитать, как распределяется бюджет, сколько средств уходит на обязательные платежи, сколько финансов тратится на так называемые эмоциональные покупки. В результате выясняется, что в среднем до 30% расходов – покупки и траты, которые вроде бы и не нужны, а сделаны под влиянием эмоций. Мой совет: даже если вы не берете ипотеку – ведите семейный бухгалтерский журнал, отмечайте «приход» и «расход». Зачем допускать, чтобы деньги уходили «впустую» — если можно организовать себя и эти же средства направить на формирование ваших активов?».



Риск? Возможность!



С кредитом может быть связано и эмоциональное напряжение: в начале каждого месяца вы начинаете слегка нервничать – близится день взноса. Достаточно ли отложено средств? Вовремя ли будет зарплата? Как распределить семейный доход? Вы тревожитесь о работе, не хотите ее потерять...



«Рекомендация: легче живется тем, кто однажды положил на счет не один, а два платежа – один всегда у вас на счету, на всякий непредвиденный случай, это ваш неприкосновенный запас, — советует Татьяна Решетникова, заместитель начальника Отдела ипотечного брокериджа компании «Этажи».



«Как правило, чтобы не остаться без работы, человек начинает развиваться, обучаться, стремится повысить свой профессионализм, на работе его начинают больше ценить: если человек растет в своей сфере деятельности – за него будет «держаться» любой работодатель. А потом вдруг выясняется, он может найти время на дополнительную интересную работу – репетиторство, фотографирование, работа в интернете или что-то еще… Жизнь начинает бурлить!» — говорит Лилия Гадиева.



«После взятия кредита у многих в жизни начинается «взлетная полоса». Человек ставит себе более высокие цели, начинает усерднее и эффективнее трудиться, становится увереннее в своих силах. Результат – карьерный рост, повышение зарплаты, — подтверждает Ильдар Хусаинов, директор компании «Этажи». – Стоит относиться к кредиту не как к грузу, а как к точке роста, стимулу для новых целей и самосовершенствования».



Здесь и сейчас



«Вспомните, лет 7-10 назад ипотеку давали под 18-20%. Двухкомнатная хрущевка в 2006 году стоила 1300 тыс.руб. Сейчас такая квартира стоит в два раза больше. Так что, если человек переплачивает банку из-за процентов – он все равно не теряет, поскольку стабильно растет и цена на его квартиру. И если через 5-6 лет вы захотите ее продать – в минусе не останетесь,» — отмечает Лилия Гадиева.



«Обычно перед оформлением кредита делают предварительные расчеты с ипотечным брокером, — рассказываетТатьяна Решетникова. – Например, ипотека – 2 млн.руб., на 25 лет, под 12,5%. Переплата большая – платим больше 4,5 млн. Но ведь это за долгие 25 лет! Разделим на все 300 месяцев – получим, что платеж 15 тыс.руб. в месяц – та же сумма, что он отдавал бы за аренду. Зато он живет теперь в собственной квартире, может делать ремонт, обустраиваться – и не бояться, что его срочно «попросят» или повысят арендную плату, что за 25 лет произошло бы неоднократно. Кстати, стараясь вернуть долг досрочно, мы уменьшаем переплату. Если рассчитаемся за 15 лет – в среднем в месяц отдадим 13,5 тыс.руб., за 10 лет – 12,5 тысяч, за 7 лет (а это и есть средний срок погашения ипотеки) – менее 12 тысяч. Плюс со временем мы имеем возможность рефинансировать кредит и потратить еще меньше!

Очень важным фактором считаю подбор размера платежа, не превышающий 30% дохода семьи. А размер кредита должен быть таким, чтобы с большой вероятностью вы могли погасить его за 3-5 лет».



Пара слов о силе воли



Есть риск быть включенным в черный список заемщиков за просрочки платежей – и это вас беспокоит. Как не испортить свою кредитную историю?



«Конечно, стоит соблюдать дисциплину платежей. Но в любом случае, у банка нет задачи – при первой просрочке внести вас в черный список. В него попадают «злостные» неплательщики, — поясняет Лилия Гадиева. – Если есть уважительные причины просрочки (командировка, болезнь и т.п.) – сообщите о них банку. Желательно согласовать перенос даты платежа заблаговременно. Это, конечно, вопрос самоорганизации и планирования своей жизни. Можно поставить «напоминалку» о платеже даже у себя в телефоне, да и банки сейчас отправляют заемщикам заранее смс. Если же вас все-таки внесли в черный список – вы можете также предоставить аргументирующие документы и будете из него исключены».



Жить стало лучше – жить стало веселей!



Многие, взяв ипотеку, становятся… более креативными и изобретательными. Раз бюджет сократился – вы находите «экономичные» и бесплатные удовольствия, к примеру – прогулки на свежем воздухе, выставки, пикники, выезды на природу, концерты и фестивали под открытым небом, вспоминаете про велосипед и коньки, читаете, рисуете, наконец… Невероятное количество возможностей для саморазвития!



«Кто-то даже организует романтические приключения, – улыбается Лилия Гадиева, – вместо того, чтобы идти в ресторан – супруги устраивают вечер на двоих, со свечами и собственноручно приготовленными любимыми блюдами, на балконе или на крыше! Очень красиво, необычно и точно запомнится обоим на всю жизнь».



Ипотека – за любовь!



Интересно, что по статистике среди семейных пар, которые взяли ипотечный кредит, меньше 5% разводов. Во-первых, ипотека – это ответственность обоих супругов, они платят его вместе. Разводится в данном случае нерентабельно: придется либо выплачивать одному из них компенсацию, либо продавать квартиру, чтобы вернуть кредит банку. Во-вторых, если раньше приходилось снимать жилье, а теперь появилось свое собственное – у людей, как правило, меняется взгляд на жизнь: появляется уверенность в завтрашнем дне, видятся новые общие перспективы…



Широкие горизонты

«Часто, решив расширяться, продают имеющееся, например, двухкомнатное жилье, плюс машину или дачу, и покупают средненькую трешку. А ведь можно взять ипотеку на 300-400 тыс. В этом случае небольшой платеж будет мало вами чувствоваться. И это бОльшая забота о будущем – можно продумать перспективу жизни семьи на 10-15 лет вперед! Вообще, если в Америке и Европе для людей вполне нормально арендовать, переезжать – то в русской ментальности однозначно: «мой дом – моя крепость». Важен именно собственный дом. С покупкой своего жилья человек меняется а глазах: приобретает уверенность, спокойствие, думает о перспективах,» — комментирует Лилия Гадиева.



«Если вы решаете купить «сначала жилье похуже», а потом «когда-нибудь расширяться» — это «похуже»

остается с вами, как правило, навсегда. Не бойтесь сразу сделать шаг более смелый, — советует Ильдар Хусаинов. – Проанализируйте свою ситуацию, рассмотрите три лучших возможных варианта и – выберите четвертый, который кажется, на первый взгляд, невозможным. Если все просчитать – с экономической точки зрения практически всегда побеждают те варианты, стоимость которых на первом этапе чуть выше, но при этом они дают вам больше возможностей: например, квартира чуть подороже – но ближе к работе, значит, вы будете экономить нервы, бензин и время. Купите не однокомнатную, а двухкомнатную сейчас, не откладывая – можно раньше рожать ребенка, комфортнее будет атмосфера в семье. И так далее».



Так что – ипотека вам в помощь!