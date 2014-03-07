Фотостудия "ФотоЛайф" поздравляет прекрасную половину человечества с 8 Марта!
7 марта 2014, 14:45ОбществоДарья Карелина
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Прекрасные Женщины, девушки, девочки мы поздравляем вас с наступающим праздником 8 Марта! Милые дамы, с праздником весны, ласки, внимания, с праздником женского обаяния.
Прекрасные Женщины, девушки, девочки мы поздравляем вас с наступающим праздником 8 Марта!
Милые дамы, с праздником весны, ласки, внимания, с праздником женского обаяния. Пусть пополнится ваш дом очередным букетом цветов. Пусть не хватает полочек для подарков и вазочек для конфет. В этот день все только для Вас!
А мы ждем вас в гости к нам в студию! Напоминаем, что в продаже всегда есть Подарочные сертификаты на любой вид съемки!
С нами ваши счастливые моменты будут длиться Вчечно!
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