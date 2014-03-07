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Груды мусора посреди двора в Нижнем Тагиле. Все по закону, «бессмысленному и беспощадному» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Груды мусора посреди двора в Нижнем Тагиле. Все по закону, «бессмысленному и беспощадному» (ФОТО)

7 марта 2014, 16:10Общество
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