Груды мусора посреди двора в Нижнем Тагиле. Все по закону, «бессмысленному и беспощадному» (ФОТО)

Елена Алексеевна уже больше года живет в доме по улице Мира, 69, и именно она стала инициатором решения наболевшей проблемы. Ее муж – известный в Нижнем Тагиле человек, ученый, доктор технических наук, профессор в УрФУ. Как признается сама Елена, порой даже стыдно домой приглашать людей из его круга. То, простите, унитаз выставят, то мусор разлетится по всему двору, то копается кто-нибудь в ящиках.

Вы понимаете, что у нас не только санитарные нормы нарушены, но и эстетика двора полностью. В таком состоянии это находится постоянно. Они нужны, контейнеры, никто же не спорит, но как-то их бы в другое место – к гаражам, к каким-то хозпостройкам… но чтобы не на виду! В основном носят мусор магазины, видели большие коробки? Бахилы из соседнего медицинского центра раньше разлетались по всему двору фонарями, теперь они их упаковывают в мешок и только потом утилизируют рассказывает Елена Алексеевна.

Конечно, ясно, что в городе не все дворы идеально распланированы, не везде баки для отходов стоят в подходящем месте, именно поэтому важно привлечь внимание к подобным проблемам. Журналист TagilCity.ru побывал на месте и убедился в том, что картину достаточно большого и приличного двора портит эта установка. Кстати, пока журналист беседовал с одним из жителей дома, один из подростков всеми возможными способами пытался разбить стеклянную бутылку о металлический мусорный контейнер. Но это уже совсем другая тема, просто представьте, что осколки поранят кого-нибудь, не дай бог, ребенка, ведь в нескольких метрах стоит детская площадка.

Интересен и следующий факт: для того чтобы разгрузить контейнеры, особенно для крупногабаритного мусора, специализированный транспорт не находит иного пути (и это видно на фото), как через площадку, которую теперь уже вряд ли назовешь детской.

И еще: двор, как и любой другой в Нижнем Тагиле, «заселен» большим количеством автомобилей, которые иногда, сами того не желая, преграждают пусть спецтехнике. Вследствие этого мусорка остается наполненной, а если правильнее выразиться – переполненной, еще некоторое время. Для примера, жители дома №69 предоставили фотографии того, какой ужас происходил в этом дворе прошлой весной. Пользователи сами могут убедиться. И всё это в центре двора.

Почему не решили этой проблемы ранее, раз она настолько вызывающая? Дело в том, что, на удивление, здесь всё законно – и расположение мусорки, и ее присутствие в принципе. Тогда почему законность в очередной раз расходится со здравым смыслом? Как пояснила нам директор УК «Красный Камень» Наталья Шохова, расположение соответствует всем требованиям, в том числе администрации и Роспотребнадзора.

Такая ситуация [с расположением мусорки] здесь уже лет 20. Когда-то мы пытались пересмотреть расположение мусорки, может быть, разделить, но все дома, советы домов однозначно дали понять, что хотят оставить всё как прежде. У нас даже есть протокол, который подписали жители, о том, чтобы ее не переносить. Единственное, что мы изменили по требованию Роспотребнадзора, перенесли ее на 20 метров от дома.

Согласны оставить всё прежде, оно и понятно почему. В домах этого комплекса живут пенсионеры, которым тяжело ходить далеко. А где же заботливые родственники или молодые соседи? А так – всё под рукой. Пару десятков шагов от подъезда, и мусор вынесен. На этот счет наш информатор, Елена Алексеевна, горько шутит, что готова сама выносить мешки у пенсионеров, только лишь бы неприятная ситуация разрешилась.

Кстати, у активистов есть собственный план того, где лучше расположить контейнер. Дело в том, что через двор, пару сотен метров от Мира, 69, есть гаражи, где раньше стояли контейнеры. Там даже сохранилось специальное ограждение, откровенно намекающее на то, что некогда здесь была мусорка. Сейчас ее там, конечно, нет, место пустует, но некоторые жители или владельцы гаражей, видимо уверены в обратном, поэтому продолжают приносить мусор, организовав тем самым «несанкционированную свалку». По мнению Елены Алексеевны, это место стало бы идеальным для расположения контейнера для отходов.

Чтобы наглядно продемонстрировать то, какой путь необходимо проделать до «идеальной» мусорки от близлежащих домов, мы сделали скриншот из карт 2ГИС. Даже программа посоветовала пройти это расстояние пешком, ведь оно займет не более 3 минут. Смех и грех.

Однако на этот счет у управляющей компании есть свое убеждение – чужой мусор, не относящийся к их организации, они убирать не намерены. Что ж, справедливо, но в очередной раз можно лишь горько вздохнуть, посетовав на то, что две схожие картинки не складываются в одну: перенос мусорки и автоматическая ликвидация этой свалки.

Разве нравится жителям видеть в окнах свалку прямо посреди двора? А как же те, кто живет прямо «над» ней. На этот счет есть еще одно мнение. Выходя из подъезда, журналист TagilCity.ru поинтересовался у двух девчушек, как им такое положение вещей в их дворе. На что девочки, переглянувшись, сказали, что им это не нравится, и предложили журналисту побеседовать с их мамой Юлией. На удивление оказалось, что именно Юлия является одним из немногочисленных инициаторов переноса мусорки. И дело в следующем. Именно Юлия и ее многочисленная семья (муж и три ребенка), выглянув в окно в главной комнате, натыкаются взглядом на «картину».

Активисты с большой надеждой в глазах хотят, чтобы справедливость и здравый смысл одержал победу в этой неравнозначной борьбе. Они даже не сомневаются в том, что Глава города Сергей Носов, увидев бы такое собственными глазами, не оставил бы это просто так. С его легкой руки решались проблемы и посложнее, вспомнить Фрунзе, 54, где жители, затеявшие, перепланировку (!) двора, добились своего – в этом году по программе они получат свой новый двор. Еще им установили ограничитель высоты. А ведь их интересы столкнулись с интересами целого торгового центра. А как же истории с утечками, куда Сергей Константинович также выезжал? И таких ситуаций тысячи. Нет ничего плохого и эгоистичного в планах жильцов. Нет, им не нужна новая парковка, им нужна элементарная чистота и нормальная детская площадка.

Помимо очевидных последствий, таких как грязь и неприятных запах, большие скопления мусора серьезно вредят экологии. Именно поэтому мусор нужно не вывозить на полигоны, а перерабатывать - можно прочитать на 1-top.ru про приём пластика. Благодаря переработке не только экономится сырье, но и очищается природа. Правда, такая процедура требует не только специального оборудования, но и гражданской сознательности и стремления людей улучшить мир.