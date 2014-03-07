Красавицы Нижнего Тагила, а вы уже в фотоконкурсе «Мисс Весна»?

Напомним, фотоконкурс называется «Miss Весна», он создан специально для вас, красавицы Нижнего Тагила. А подарок от спонсора подарит вам возможность запечатлеть свою красоту руками профессионала-фотографа, как вы догадались, из фотостудии FotoLife. Подготовиться к съемке поможет визажист Юлия Логинова, которая создаст для вас неповторимый образ.

Четыре победительницы в четырех номинациях получат четыре сертификата на макияж и съемку. Напомним и про номинации – Mini miss Весна для девочки, Miss Весна для девушки, Miss Весеннее Очарование для женщины и номинация Miss Красота и Нежность.

У тех, кто до сих пор не опубликовал фото, есть возможность сделать это прямо сейчас, ведь конкурс продлиться до воскресенья включительно. Фотографируйтесь, призывайте друзей голосовать, в общем, активизируйтесь!

Добавим, что нечестные голоса будут сняты, ведь мы проверяем результаты голосования на количество накруток.

Красивой нужно быть не только для фотоконкурса, но и по жизни. С приходом весны девушки преображаются и многие начинают носить давно забытые платья и юбки. Но, наверно, каждая сталкивалась с такой неприятностью как порванные колготки или чулки. Поэтому, желательно приобретать итальянские колготки мура оптом. Таким образом, вы сможете сэкономить деньги (так как оптом всегда дешевле) и свое свободное время. Сегодня существует огромный выбор различных колготок. Каждая сможет найти именно, что ей нужно. Некоторые известные дизайнеры предлагают колготки с вертикальными мелкими редкими полосками. Дизайнеры советуют также модницам купить чулки, колготки с объемными рисунками и вышивкой, которые эффектно смотрятся с однотонными платьями.