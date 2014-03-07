Красавицы Нижнего Тагила, а вы уже в фотоконкурсе «Мисс Весна»?
Девочки, девушки, женщины! Разве не приятно сделать себе подарок на 8 марта? Специально для того, чтобы ваша мечта осуществилась, на городском портале TagilCity.ru организован самый красивый фотоконкурс. Кстати, главным спонсором выступила фотостудия FotoLife.
Напомним, фотоконкурс называется «Miss Весна», он создан специально для вас, красавицы Нижнего Тагила. А подарок от спонсора подарит вам возможность запечатлеть свою красоту руками профессионала-фотографа, как вы догадались, из фотостудии FotoLife. Подготовиться к съемке поможет визажист Юлия Логинова, которая создаст для вас неповторимый образ.
Четыре победительницы в четырех номинациях получат четыре сертификата на макияж и съемку. Напомним и про номинации – Mini miss Весна для девочки, Miss Весна для девушки, Miss Весеннее Очарование для женщины и номинация Miss Красота и Нежность.
У тех, кто до сих пор не опубликовал фото, есть возможность сделать это прямо сейчас, ведь конкурс продлиться до воскресенья включительно. Фотографируйтесь, призывайте друзей голосовать, в общем, активизируйтесь!
Добавим, что нечестные голоса будут сняты, ведь мы проверяем результаты голосования на количество накруток.
Красивой нужно быть не только для фотоконкурса, но и по жизни. С приходом весны девушки преображаются и многие начинают носить давно забытые платья и юбки. Но, наверно, каждая сталкивалась с такой неприятностью как порванные колготки или чулки. Поэтому, желательно приобретать итальянские колготки мура оптом. Таким образом, вы сможете сэкономить деньги (так как оптом всегда дешевле) и свое свободное время. Сегодня существует огромный выбор различных колготок. Каждая сможет найти именно, что ей нужно. Некоторые известные дизайнеры предлагают колготки с вертикальными мелкими редкими полосками. Дизайнеры советуют также модницам купить чулки, колготки с объемными рисунками и вышивкой, которые эффектно смотрятся с однотонными платьями.
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