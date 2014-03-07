Стайные аквариумные рыбки

Необходимо запомнить следующие маленькие нюансы:

Они очень подвижны и предпочитают постоянное движение. Размеренный образ жизни для них не подходит.

Стайные рыбки могут ужиться не со всеми видами других особей. Так, не стоит в одном аквариуме держать данио и вуалехвостов. Это впоследствии приведет к значительным повреждениям хвостов последних рыбок.

Они не могут существовать в парах или одиночестве. Однако при этом, у всех представителей стайных аквариумных рыб имеется мощный дух соперничества. Очень скоро намечается основной предводитель, который начинает нарушать покой остальных. Для того чтобы пресечь подобные действия, его необходимо аккуратно выловить сачком и посадить в отдельную банку. После суток подобной изоляции, он станет намного спокойнее.

Особо придирчиво стоит отнестись и к самому выбору стайных рыбок. Все виды имеют свои особенности поведения и характера. Также немаловажную роль они играют и для создания изумительного дизайна аквариума, что придает шарм всему интерьеру помещения. В настоящее время особенно пользуются спросом рыбки данио.

Эти рыбки очень неприхотливы к среде обитания, пищи и отлично подходят для начинающих аквариумистов. Их размер колеблется от 5 до 12 сантиметров, живут они стайками по 8 особей. Температура воды в аквариуме должна составлять около 22`С, что дает возможность не особо следить за нагревом их места обитания.

Кроме рыбок данио, стоит выделить и еще некоторые виды стайных рыбок, неприхотливых к условиям:

Неоны. Они оптимально переносят любую жесткость воды, главное, чтобы ее температура была не ниже 21`С. Аквариум для них должен быть очень просторным, ведь эти рыбки подвижны и любят большое количество свободного места. Однако при этом они не переносят большого шума, чем и объясняется необходимость установки аквариума в тихом темном месте.

Барбусы. Эти рыбки тоже неприхотливы к воде и пищи. Стоит отметить и то, что они очень миролюбивые. Однако при всех этих качествах категорически запрещено держать их в одном резервуаре с представителями видов, имеющих большие длинные плавники. Впоследствии это приведет к обгрызанию хвостов последних, и тем самым значительной потере привлекательности их внешнего вида.