Стайные аквариумные рыбки
Стайные рыбки, живущие в аквариумах, имеют некоторые особенности, которые необходимо знать при их разведении.
Стайные аквариумные рыбки
Необходимо запомнить следующие маленькие нюансы:
- Они очень подвижны и предпочитают постоянное движение. Размеренный образ жизни для них не подходит.
- Стайные рыбки могут ужиться не со всеми видами других особей. Так, не стоит в одном аквариуме держать данио и вуалехвостов. Это впоследствии приведет к значительным повреждениям хвостов последних рыбок.
- Они не могут существовать в парах или одиночестве. Однако при этом, у всех представителей стайных аквариумных рыб имеется мощный дух соперничества. Очень скоро намечается основной предводитель, который начинает нарушать покой остальных. Для того чтобы пресечь подобные действия, его необходимо аккуратно выловить сачком и посадить в отдельную банку. После суток подобной изоляции, он станет намного спокойнее.
Особо придирчиво стоит отнестись и к самому выбору стайных рыбок. Все виды имеют свои особенности поведения и характера. Также немаловажную роль они играют и для создания изумительного дизайна аквариума, что придает шарм всему интерьеру помещения. В настоящее время особенно пользуются спросом рыбки данио.
Эти рыбки очень неприхотливы к среде обитания, пищи и отлично подходят для начинающих аквариумистов. Их размер колеблется от 5 до 12 сантиметров, живут они стайками по 8 особей. Температура воды в аквариуме должна составлять около 22`С, что дает возможность не особо следить за нагревом их места обитания.
Кроме рыбок данио, стоит выделить и еще некоторые виды стайных рыбок, неприхотливых к условиям:
- Неоны. Они оптимально переносят любую жесткость воды, главное, чтобы ее температура была не ниже 21`С. Аквариум для них должен быть очень просторным, ведь эти рыбки подвижны и любят большое количество свободного места. Однако при этом они не переносят большого шума, чем и объясняется необходимость установки аквариума в тихом темном месте.
- Барбусы. Эти рыбки тоже неприхотливы к воде и пищи. Стоит отметить и то, что они очень миролюбивые. Однако при всех этих качествах категорически запрещено держать их в одном резервуаре с представителями видов, имеющих большие длинные плавники. Впоследствии это приведет к обгрызанию хвостов последних, и тем самым значительной потере привлекательности их внешнего вида.
Стайные аквариумные рыбки независимо от их вида любят мягкое освещение, напоминающее им привычную вольную среду обитания. Грунт должен состоять из специальной смеси, которая благоприятствует оптимальному развитию молодняка и позволяет рыбкам данио метать икринки.