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Творческие работы педагогов школ искусств можно увидеть на выставке «Мечты и грёзы»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Творческие работы педагогов школ искусств можно увидеть на выставке «Мечты и грёзы»

7 марта 2014, 17:05ОбществоCorey
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