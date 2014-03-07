Творческие работы педагогов школ искусств можно увидеть на выставке «Мечты и грёзы»

В выставке приняли участие преподаватели из ДХШ и ДШИ городов: Асбест, Верхний Тагил, Красноуральск, Кировград, Невьянск, Нижняя Салда, Нижний Тагил, Полевской, п. Баранчинский, п. Цементный.

На открытии участников и гостей приветствовали ведущий специалист управления культуры Администрации г. Нижний Тагил Юлия Коверда, директор ДХШ № 1 Светлана Ляпцева, ведущие преподаватели Детской художественной школы № 1 Валерий Юрьевич Хасанов и Мухаметов Василий Михайлович.

Фотографии с официального сайта города

В экспозиции, разместившейся в выставочном зале и фойе художественной школы, представлено более 100 творческих работ 62 художников: живопись, графика, роспись по металлу, батик, керамика, флорентийская мозаика, валяние, ручная бумага, авторская кукла.