Творческие работы педагогов школ искусств можно увидеть на выставке «Мечты и грёзы»
5 марта в Детской художественной школе №1 Нижнего Тагила состоялось открытие выставки-конкурса «Мечты и грёзы» творческих работ преподавателей детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств Кировградского методического объединения.
В выставке приняли участие преподаватели из ДХШ и ДШИ городов: Асбест, Верхний Тагил, Красноуральск, Кировград, Невьянск, Нижняя Салда, Нижний Тагил, Полевской, п. Баранчинский, п. Цементный.
На открытии участников и гостей приветствовали ведущий специалист управления культуры Администрации г. Нижний Тагил Юлия Коверда, директор ДХШ № 1 Светлана Ляпцева, ведущие преподаватели Детской художественной школы № 1 Валерий Юрьевич Хасанов и Мухаметов Василий Михайлович.
Фотографии с официального сайта города
В экспозиции, разместившейся в выставочном зале и фойе художественной школы, представлено более 100 творческих работ 62 художников: живопись, графика, роспись по металлу, батик, керамика, флорентийская мозаика, валяние, ручная бумага, авторская кукла.
Выставка «Мечты и грёзы» будет работать в течение месяца по адресу: ул.Учительская, 9. Ее могут посетить все желающие. Лауреатов выставки объявят на закрытии, которое состоится 11 апреля в 15.00.