Внесены поправки к Постановлению №2720: ряд объектов теперь позволяет реализовывать алкоголь в Нижнем Тагиле

Ранее в этот список входило 409 заведений Нижнего Тагила. Предприниматели, владельцы общепитов, весьма негативно восприняли такие изменения – ведь под угрозой оказался их бизнес. Вот уже около двух месяцев, как в любимых кафе тагильчане не имеют возможности покупать алкоголь.

Недовольство, возросшее среди управленцев, дошло и до Главы города. Так, 7 февраля под его руководством было проведено совещание, на котором Сергей Константинович дал поручение рабочей группе пересмотреть ряд аспектов.

Для того чтобы узнать, какие изменения произошли в этом вопросе спустя месяц, мы обратились к начальнику отдела по развитию потребительского рынка и услуг Семиколенных Татьяне Владимировне. Специалист пояснила, что ряд изменений, действительно, вступил в силу, однако он не коснулся методики расчет расстояния.

Исключены из образовательных и медицинских учреждений – коммерческие. Ведь согласно закону «Об образовании», образовательные организации – это некоммерческие учреждения. Мы запросили уставы, выяснили, что у некоторых, действительно, коммерческое начало. Из медицинских организаций мы исключили ряд заведений, где медицинская деятельность – не основная. Таких объектов оказалось 20. Благодаря этому, ряд предприятий потребительского рынка может теперь реализовывать алкогольную продукцию сообщила Татьяна Семиколенных.

Кстати, именно автошкола стала едва ли не одним из самых спорных типов учреждений, рядом с которым нельзя было продавать алкоголь. Так, две коммерческие автошколы были исключены из списка, причем одна из них была в четырех зданиях, по четырем адресам. В итоге пять объектов вновь обрели право заниматься прежней деятельностью.