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Внесены поправки к Постановлению №2720: ряд объектов теперь позволяет реализовывать алкоголь в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Внесены поправки к Постановлению №2720: ряд объектов теперь позволяет реализовывать алкоголь в Нижнем Тагиле

7 марта 2014, 13:40Общество
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