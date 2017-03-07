Автомобилисты поздравили дам с Международным женским днем флешмобом в Свердловской области (ФОТО, ВИДЕО)

Автомобилисты Ревды создали поздравительную открытку к Международному женскому дню . Общественники движения «Взаимопомощь на дорогах» выстроились на парковке возле гипермаркета в виде надписи «С 8 Марта».

Им помогли инспекторы ГИБДД: они перекрыли дорогу, чтобы участникам акции никто не помешал. 44 автомобиля зажгли фары и сфотографировали получившуюся инсталляцию с помощью квадрокоптера.