Автомобилисты поздравили дам с Международным женским днем флешмобом в Свердловской области (ФОТО, ВИДЕО)
7 марта 2017, 12:35Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Автомобильный флешмоб, посвященный 8 Марта, устроили жители Ревды, сообщает «Областная газета».
Автомобилисты Ревды создали поздравительную открытку к Международному женскому дню. Общественники движения «Взаимопомощь на дорогах» выстроились на парковке возле гипермаркета в виде надписи «С 8 Марта».
Им помогли инспекторы ГИБДД: они перекрыли дорогу, чтобы участникам акции никто не помешал. 44 автомобиля зажгли фары и сфотографировали получившуюся инсталляцию с помощью квадрокоптера.
Фото:
Видео: revda-novosti.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей