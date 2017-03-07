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Две трети крымских татар положительно относятся к политике Путина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Две трети крымских татар положительно относятся к политике Путина

7 марта 2017, 14:10Общество
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