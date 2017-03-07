Две трети крымских татар положительно относятся к политике Путина

Социологический опрос ФАДН России показал, что 61% крымских татар относится к политике главы государства положительно. Еще 31% опрошенных заявили, что в последнее время их отношение к Путину улучшилось. К слову, крымские татары составляют 13% населения полуострова.

Также опрос показал, что после воссоединения Крыма с Россией 46% крымско-татарского населения стали ощущать себя россиянами, и лишь 7% до сих пор считают себя гражданами Украины.

Руководитель ФАДН подчеркнул, что ситуация среди крымских татар не является при этом простой, но в регионе продолжается работа над тем, чтобы она менялась в лучшую сторону. Правительство старается сделать все, чтобы люди начали ощущать реальные изменения.