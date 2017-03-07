Евгения Чудновец вышла на свободу: поздним вечером ее с вокзала Нижнего Тагила забрал муж (ФОТО, ВИДЕО)

Сообщается, что муж Андрей встретил Евгению на привокзальной площади Нижнего Тагила. Именно туда она была доставлена в сопровождении машин ДПС, пишет E1.ru. Андрей, добавим, приехал в Нижний Тагил из Кургана, где был на заседании суда.