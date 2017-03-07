Евгения Чудновец вышла на свободу: поздним вечером ее с вокзала Нижнего Тагила забрал муж (ФОТО, ВИДЕО)
7 марта 2017, 07:55Общество
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В Нижнем Тагиле на свободу выпустили Евгению Чудновец, которая некоторое время назад получила срок за репост запрещенного видео, но позже была оправдана. Евгения находилась в местах лишения свободы с ноября 2016 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщается, что муж Андрей встретил Евгению на привокзальной площади Нижнего Тагила. Именно туда она была доставлена в сопровождении машин ДПС, пишет E1.ru. Андрей, добавим, приехал в Нижний Тагил из Кургана, где был на заседании суда.
Встреча состоялась вчера в одиннадцатом часу вечера. Андрей обнял Евгению, посадил в машину и увез домой. Никаких комментариев Евгения Чудновец не давала. На странице ее мужа в Facebook появилась запись:
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Андрей успел пообщаться с журналистами у Нижнетагильской колонии:
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Видео и фото: E1.ru
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