Феминистки выйдут на митинг в Екатеринбурге в Международный женский день (ФОТО)

Феминистки согласовали свою акцию с администрацией города, сообщает ZNAK . Цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам женщин: сексизму, дискриминации на работе, насилию.

Активистки подготовили различные злободневные плакаты. Например, один из них посвящен недавнему скандалу в «Аэрофлоте», когда руководство компании распорядилось допускать к работе на международных рейсах девушек с размером одежды до 46.