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Королева работает кондуктором в трамвае Нижнего Тагила: забытые точки над буквой «Ё» стали причиной курьёза в городском электротранспорте (ФОТО)
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Королева работает кондуктором в трамвае Нижнего Тагила: забытые точки над буквой «Ё» стали причиной курьёза в городском электротранспорте (ФОТО)

7 марта 2017, 10:45ОбществоПавел Щербина
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