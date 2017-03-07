Королева работает кондуктором в трамвае Нижнего Тагила: забытые точки над буквой «Ё» стали причиной курьёза в городском электротранспорте (ФОТО)
7 марта 2017, 10:45ОбществоПавел Щербина
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Житель Нижнего Тагила, добиравшийся на работу на трамвае, обратил внимание на любопытный момент. Королева собирает с пассажиров нового трамвая плату за проезд. Или – Королёва? Всё зависит от индивидуальной фантазии. Если Вы сняли на фото коммунальный бардак, автохамство, какой-то курьез или просто необычное явление - высылайте Ваши фото в редакцию на почту pressa@tagilcity.ru! Авторам лучших фото - подарки от редакции TagilCity.ru.
Сюжеты: Фотофакты, Нижний Тагил
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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