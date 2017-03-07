Нижнетагильские полицейские в честь 8 Марта раздают дамам листовки со своими контактами (ФОТО)

О визитах участковых предупреждены управляющие компании и ТСЖ. Так, участковый ОП №16 Роман Чупин встретился с наиболее инициативными жильцами своего участка и ответил на все вопросы, обещал оказать содействие в решении злободневных проблем, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».