Оправданная судом Евгения Чудновец займется правами осужденных женщин
7 марта 2017, 14:45Общество
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Воспитательница из Курганской области Евгения Чудновец, которую выпустили из нижнетагильской колонии, планирует заняться правозащитной деятельностью, сообщает интернет-сайт Republik.
Напомним, в отношении Евгении Чудновец отменили приговор за репост видеоролика с издевательством над ребенком и 6 марта отпустили из колонии Нижнего Тагила.
Ее муж Андрей Мясников поделился планами жены. Она намерена в дальнейшем помогать женщинам, которые осуждены по ошибке. Возможно, она создаст и возглавит общественную организацию, которая будет заниматься вопросами, подобными ее уголовному делу.
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