Оправданная судом Евгения Чудновец займется правами осужденных женщин

Напомним, в отношении Евгении Чудновец отменили приговор за репост видеоролика с издевательством над ребенком и 6 марта отпустили из колонии Нижнего Тагила.

Ее муж Андрей Мясников поделился планами жены. Она намерена в дальнейшем помогать женщинам, которые осуждены по ошибке. Возможно, она создаст и возглавит общественную организацию, которая будет заниматься вопросами, подобными ее уголовному делу.