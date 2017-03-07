Роспотребнадзор введет новые правила труда для беременных и кормящих женщин

В новом проекте СанПиНа запрещается труд беременных женщин в помещениях, имеющих только искусственное освещение: «световое голодание» может вызвать у плода нарушения некоторых функций организма.

Согласно новым санитарно-эпидемиологическим требованиям для женщин, работодатели будут обязаны предоставлять молодым мамам специальное помещение для кормления ребенка. Оно будет должно иметь стол для пеленания, кушетку, стол, стулья, санузел с горячей и холодной водой, раковину для мытья рук.

Нововведения ожидается внедрить в текущем году. В настоящее время законопроект находится на утверждении.

Также планируется ввести информирование женщин при приеме на работу о вредности производства, на котором им придется трудиться. Особенно это касается негативного влияния на репродуктивную функцию работниц вредного производства.