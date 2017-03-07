Уралвагонзавод совершенствует методику исследования мнений потребителя

Уралвагонзавод внес изменения в методику исследования мнений своих клиентов. Данные изменения рекомендованы аудиторской организацией «Русский регистр». Новая анкета оценки уровня удовлетворенности потребителей железнодорожной продукцией Уралвагонзавода доступна на корпоративном сайте в разделе «Покупателям и поставщикам». В ней предлагается оценить одиннадцать параметров вместо четырех, как было ранее.

Налаженная система оценки удовлетворенности потребителей – это важный шаг к повышению конкурентоспособности продукции, улучшению результатов деятельности, для сохранения клиентов и достижения их лояльности. Новая методика дополнена расчетом показателя лояльности потребителей NPS. Индекс лояльности NPS иначе называется индексом готовности рекомендовать и совершать повторные покупки в данной компании. Для разработки корректирующих мероприятий отчет по исследованию уровня удовлетворенности потребителей направляется подразделениям Уралвагонзавода, от которых непосредственно зависит значение индекса удовлетворенности потребителей.

Проводя такое исследование, Уралвагонзавод выполняет требования стандартов системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9000:2008 и международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS, чем подтверждает соответствие системы менеджмента бизнеса организации обязательным требованиям и получает конкурентное преимущество на рынке железнодорожной техники.