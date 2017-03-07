Весной в КанцПарке дарят подарки! Дарим Бельчат!

Долгожданное солнце слепит глаза и дарит веснушки, в ручьях и лужах не страшно промочить ноги, можно забыть про шапку и варежки, а все потому, что пришла весна, которую большинство из нас ждало еще с осени!

Магазины Полиграфист и наш новый магазин КанцПарк решили порадовать вас сочными и яркими цветами, красками, которые радуют глаз. Приходите в магазин КанцПарк на К.Маркса 77 за своей самой сочной ручкой, линейкой, ластиком, тетрадкой или блокнотом.

С 7 марта во всех магазинах нашей сети при покупке от 100 рублей вы получаете милого рисованного бельчонка, которого можно обменять в нашем новом магазине КанцПарк на самые яркие и весенние канцтовары! У нас нет купонов без подарков, все купоны можно обменять)

Приходите в магазины Полиграфист по адресам: К. Маркса 79, Космонавтов 11, Черноисточинское шоссе 7/4, Зари 2 и наш новый магазин КанцПарк на К.Маркса 77.