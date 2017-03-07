Второе поколение сирот выпускается из детского дома в разрушенную квартиру в Нижнем Тагиле: 6 из 8 её жильцов умерли от туберкулёза

История началась в 1995 году, когда был выдан ордер на квартиру бабушке сестёр Алёны и Оксаны. На тот момент семья бабушки состояла из семи человек. Спустя полтора года бабушку и дедушку лишили родительских прав, а детей забрали в детский дом и закрепили за ними эту квартиру. Так мама девочек осталась сиротой.

За это время старшая часть семейства постепенно сделала квартиру непригодной для проживания. Мать Алёны и Оксаны Наталья Коровина уехала к знакомым в Мокроусское, там познакомилась с будущим отцом своих дочерей и жила с ним в гражданском браке. У отца своего жилья не было и когда родились дети, Наталья прописала их в квартиру на Сухоложском рассказала редакции TagilCity.ru крёстная мать девочек Мария.

В 2001 году бабушка умерла, и квартира окончательно пришла в непригодное для проживания состояние. В 2005 году умер дед. Выходящие из детдома младшие дети Коровиных возвращались в разрушенную квартиру. Как в такие условия выпускались дети-сироты остаётся неясным.

Наталья Коровина вскоре заболела и в больнице у неё выявили туберкулёз в открытой форме. Лечение она не проходила и в больницу не легла пояснила крёстная её детей.

Наталью с отцом девочек также лишили родительских прав, а детей из села Мокроусское забрали в детский дом.

Дом в селе, из которого забрали детей, был закреплён за детьми Натальи и Юрия сообщили в Южаковском детском доме.

Крёстная рассказала, что вскоре руководство детского дома сменилось, и квартирный вопрос всплыл только тогда, когда старшей пришло время оформлять паспорт, для которого была нужна прописка.

Тогда и узнали, что девочки прописаны с рождения в квартире на Сухоложском с матерью. Адрес этой квартиры и был перенесён в их паспорта. Акта жилищных условий при этом составлено не было утверждает крёстная мать девочек Мария.

Соседка рассказала, что живёт рядом почти 23 года и квартира находится в разрушенном состоянии очень давно.

Квартира находится в крайне неудовлетворительном состоянии с 1997 года. В 2015 году сумма долга за коммунальные услуги по этой квартире составляла свыше 300 тысяч рублей подтвердила соседка.

Детский дом поставил детей в очередь на жильё. Там сообщили, что основанием стало несоответствие метража жилплощади количеству проживающих.

Девочки были поставлены на очередь еще и в связи с тем, что к туберкулёзным больным вселять детей нельзя. Шесть из восьми прописанных и живших в квартире родственников уже скончались от открытой формы туберкулёза в период с 2014 по 2016 годы. Судьба ещё двоих прописанных неизвестна пояснила Мария.

Кроме Орловых Алёны и Оксаны в квартире остаются прописанными Коровин Илья Владимирович 1978 года рождения и Коровин Иван Владимирович 1975 года рождения.

Информации об их местонахождении и том, как они выглядят нет. Почти все остальные прописанные родственники умерли от открытой формы туберкулёза. Получить письменное подтверждение причин смерти родственников у нас не получилось. Нам объяснили, что подобные запросы могут делать только близкие родственники, коими мы не числимся поделилась проблемой старшая из сестёр Алёна.

На юридической консультации им объяснили, что выписать отсутствующих родственников из квартиры возможно. Однако если после восстановления квартиры объявятся дяди девочек, которые смогут доказать свою недееспособность на момент своей выписки, то Коровины-старшие будут восстановлены в правах и также будут иметь право проживать в данной квартире.

В апреле 2016 года сёстрам пришел иск от администрации Нижнего Тагила с требованием устранить повреждения и привести помещение в пригодное для проживания состояние. Они все нужные документы предоставили, однако дело было передано в суд. Ставился вопрос о расторжении найма, выселении без предоставления другого жилого помещения за доведение квартиры до такого состояния рассказала Мария.

Решением суда в удовлетворении иска было отказано. Был дан год на восстановление квартиры. В случае невыполнения социальный найм будет расторгнут, а девочки сняты с очереди на положенные им от государства квартиры.

На решение суда подана апелляционная жалоба.

Я обращалась в администрацию с документами о том, что выпустилась из детского дома, учусь в училище и проживаю в общежитии при нём, а в квартире не живу и отношения к ней не имею. Документы посмотрели, ответили, что она обратилась в отдел по борьбе с брошенным жильём, а нужно в другой отдел управления жилищной политикой.Также там сообщили, что все документы по квартире были высланы по месту прописки, однако там никто не живёт и куда они попали, остаётся неизвестным сетует старшая из сестёр.

В прокуратуре посоветовали подать заявление на материальную помощь для восстановления квартиры. Однако девочек не предупредили о том, что помощь может быть выделена, только если квартира находится в собственности, а не в найме.

Данная квартира находится в найме и поэтому восстанавливать её придётся за свой счёт говорят девочки.

Сёстры просят направить иск только к Коровиным (дяди девочек, информации о местонахождении которых не имеется) и выделить квартиру в аренду до получения в порядке очереди постоянного места жительства.

На момент регистрации нас в квартире она уже находилась в непригодном для проживания состоянии подчёркивают выпускницы детского дома Алёна и Оксана.

Официальные запросы направлены в профильные инстанции. Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием событий.