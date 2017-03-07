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Второе поколение сирот выпускается из детского дома в разрушенную квартиру в Нижнем Тагиле: 6 из 8 её жильцов умерли от туберкулёза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Второе поколение сирот выпускается из детского дома в разрушенную квартиру в Нижнем Тагиле: 6 из 8 её жильцов умерли от туберкулёза

7 марта 2017, 18:10ОбществоЕкатерина Малых
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