12-летний Артур Ерохин снова разыскивается тагильской полицией

В Нижнем Тагиле снова разыскивают Артура Ерохина: 12-летний школьник 6 марта отправился на уроки и не вернулся домой.

В Нижнем Тагиле разыскивается 12-летний Артур Ерохин. По словам матери пропавшего, ребенок 6 марта ушел в школу и домой так и не вернулся. Как оказалось, уроки он прогулял.





Подросток замкнутый и необщительный, он уже не раз сбегал из дома, из-за чего состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Последний раз его разыскивали в августе 2017 года.



У Артура Ерохина темные глаза и волосы, он картавит. Рост около 146 см., был одет в темно-синюю куртку темные кроссовки, ушел из дома без денег и телефона. Тех, кто знает о месторасположении мальчика, полицейские просят позвонить по номеру 02, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.