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Новости Нижнего Тагила

128 мест для голосования за объекты благоустройства организуют в Нижнем Тагиле

7 марта 2018, 16:35Добавить новость
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128 мест для голосования за объекты благоустройства Нижнего Тагила будет организовано во всех районах города 18 марта.

Отдать свои голоса тагильчане смогут на избирательных участках для выборов президента России.

Первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев отметил, что чем активнее будут голосовать жители Нижнего Тагила, чем больше голосов наберет какая-либо территория, тем раньше будет начато ее благоустройство.

Со списком участков на проведение голосования 18 марта можно ознакомиться на Офицальном сайте города.

Ранее Сергей Носов рассказал об организации процедуры голосования и об объектах из списка участников.

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