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Новости Нижнего Тагила

2056 тагильчан не смогут выехать за границу из-за долгов (ВИДЕО)

7 марта 2018, 22:30Добавить новость
Нижний Тагил,долги,судебные приставы,выезд из страны,ограничение на выезд,должник,алиметщик,долг ЖКХ
2056 должников Нижнего Тагила ограничены в праве выезда из РФ, общая сумма их долгов составляет 464 миллиона рублей.

УФССП РФ по Свердловской области огласила информацию о количестве должников, которые не смогут выехать из России из-за долгов. Всего по области – это 20 тыс. человек. Каждый 10-й из них является жителем Нижнего Тагила.

Задолжали по кредитам 611 жителей Нижнего Тагила, совокупная сумма их долга – 223 миллиона рублей.

Сумма долгов алиментщиков Нижнего Тагила составляет почти 48 миллионов рублей.

Примерно 10 миллионов рублей составляет долг тагильчан по штрафам ГИБДД и по долгам за ЖКХ.

Служба судебных приставов напоминает, что на официальном сайте ведомства существует сервис для проверки задолженностей и их оплаты.


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