2056 тагильчан не смогут выехать за границу из-за долгов (ВИДЕО)

2056 должников Нижнего Тагила ограничены в праве выезда из РФ, общая сумма их долгов составляет 464 миллиона рублей.

УФССП РФ по Свердловской области огласила информацию о количестве должников, которые не смогут выехать из России из-за долгов. Всего по области – это 20 тыс. человек. Каждый 10-й из них является жителем Нижнего Тагила.





Задолжали по кредитам 611 жителей Нижнего Тагила, совокупная сумма их долга – 223 миллиона рублей.





Сумма долгов алиментщиков Нижнего Тагила составляет почти 48 миллионов рублей.





Примерно 10 миллионов рублей составляет долг тагильчан по штрафам ГИБДД и по долгам за ЖКХ.





Служба судебных приставов напоминает, что на официальном сайте ведомства существует сервис для проверки задолженностей и их оплаты.



