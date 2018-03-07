2056 тагильчан не смогут выехать за границу из-за долгов (ВИДЕО)
7 марта, 22:30Общество
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2056 должников Нижнего Тагила ограничены в праве выезда из РФ, общая сумма их долгов составляет 464 миллиона рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
УФССП РФ по Свердловской области огласила информацию о количестве должников, которые не смогут выехать из России из-за долгов. Всего по области – это 20 тыс. человек. Каждый 10-й из них является жителем Нижнего Тагила.
Задолжали по кредитам 611 жителей Нижнего Тагила, совокупная сумма их долга – 223 миллиона рублей.
Сумма долгов алиментщиков Нижнего Тагила составляет почти 48 миллионов рублей.
Примерно 10 миллионов рублей составляет долг тагильчан по штрафам ГИБДД и по долгам за ЖКХ.
Служба судебных приставов напоминает, что на официальном сайте ведомства существует сервис для проверки задолженностей и их оплаты.
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