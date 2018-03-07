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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбург отказался от организации вытрезвителей для болельщиков во время ЧМ-2018

7 марта 2018, 13:30Добавить новость
Екатеринбург,спорт,футбол,ЧМ-2018,вытрезвители,болельщики
Екатеринбург отказался от организации спецвытрезвителей для пьяных футбольных болельщиков, приехавших на ЧМ-2018, их будут направлять в больницы города.

5 городов, в которых будут проходить матчи чемпионата, решили не создавать вытрезвители для футбольных фанатов. Среди них и Екатеринбург. У FIFA нет никаких требований на этот счет, решение должны были огласить регионы, принимающие ЧМ.

Нетрезвых болельщиков будут направлять в медучреждения городов. Так поступят в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Сочи и Калининграде. Оборудованные вытрезвители существуют в 3 городах: Самаре, Саранске и Нижнем Новгороде, сообщают «Известия».

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