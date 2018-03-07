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Новости Нижнего Тагила

Компания «Балтика» отрицает причастность к рекламе алкоголя с детьми в соцсетях

7 марта 2018, 18:05Добавить новость
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Ранее выявлены подростки с продукцией нескольких алкогольных брендов. ООО пивоваренная компания «Балтика» отрицает причастность к рекламе с использованием несовершеннолетних.

В пивоваренной компании настаивают на непричастности к данному виду рекламы. При этом, в пресс-службе ООО «Балтика» не уточняют, какие меры предпримут в компании для устранения из социальных групп публичных снимков с детьми и алкоголем.

 

В связи с опубликованной на сайте новостью «Известные бренды могут использовать школьников для рекламы алкоголя» считаем необходимым донести позицию компании по данному вопросу. Компания «Балтика» не имеет отношения к размещенным в социальных сетях рекламным материалам, -- сообщили в пресс-службе алкогольного бренда.

 

Ранее на TagilCity.ru вышла публикация, в которой рассказывается о существовании групп в соцсети «ВКонтакте», где появляются схожие снимки. На фотографиях школьники пьют алкоголь и курят сигареты определенных марок.

На предложение прорекламировать алкоголь за деньги администраторы групп ответили согласием.

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© Лев Истомин, TagilCity.ru
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