Компания «Балтика» отрицает причастность к рекламе алкоголя с детьми в соцсетях

В пивоваренной компании настаивают на непричастности к данному виду рекламы. При этом, в пресс-службе ООО «Балтика» не уточняют, какие меры предпримут в компании для устранения из социальных групп публичных снимков с детьми и алкоголем.

В связи с опубликованной на сайте новостью «Известные бренды могут использовать школьников для рекламы алкоголя» считаем необходимым донести позицию компании по данному вопросу. Компания «Балтика» не имеет отношения к размещенным в социальных сетях рекламным материалам сообщили в пресс-службе алкогольного бренда.

Ранее на TagilCity.ru вышла публикация, в которой рассказывается о существовании групп в соцсети «ВКонтакте», где появляются схожие снимки. На фотографиях школьники пьют алкоголь и курят сигареты определенных марок.

На предложение прорекламировать алкоголь за деньги администраторы групп ответили согласием.