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Новости Нижнего Тагила

Наценка в 900% на продукты питания обнаружена в школе Екатеринбурга

7 марта 2018, 10:00Добавить новость
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В Екатеринбурге МУП «Комбинат школьного питания» был уличён в многократном завышении наценок на детские обеды. Более года предприятие обслуживало учеников из 106-ой школы.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили факт завышения предельных наценок на покупные продукты, которые использовались для приготовления школьных обедов. К примеру, яблоки «подорожали» на 92,24%. К цене сливы прибавили 132,07%. К стоимости сыра приписали от 52,1% до 250,94% наценки. Закупленные огурцы также были дороже – от 59,72% до 237,82%. Зелёный горошек «закупали» с наценкой в 58,01%.

Согласно нормативам, максимальный размер наценки на товары не должен быть выше 20%.

Специалисты прокуратуры также сообщают, что собственная продукция МУПа также была завышена – от 60% до 923%. Хотя по закону показатель не должен быть выше 60%.

Благодаря таким действиям предприятию удалось сделать сверхвыручку в размере более 169,8 тысячи рублей.

Начальник МУПа был оштрафован, а также получил протокол об административном правонарушении, передает «ЕАН».

Напомним, в Нижнем Тагиле в Политехничекой гимназии продавались булочки с наценкой в 187%.

 
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