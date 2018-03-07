Наценка в 900% на продукты питания обнаружена в школе Екатеринбурга

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили факт завышения предельных наценок на покупные продукты, которые использовались для приготовления школьных обедов. К примеру, яблоки «подорожали» на 92,24%. К цене сливы прибавили 132,07%. К стоимости сыра приписали от 52,1% до 250,94% наценки. Закупленные огурцы также были дороже – от 59,72% до 237,82%. Зелёный горошек «закупали» с наценкой в 58,01%.

Согласно нормативам, максимальный размер наценки на товары не должен быть выше 20%.

Специалисты прокуратуры также сообщают, что собственная продукция МУПа также была завышена – от 60% до 923%. Хотя по закону показатель не должен быть выше 60%.

Благодаря таким действиям предприятию удалось сделать сверхвыручку в размере более 169,8 тысячи рублей.

Начальник МУПа был оштрафован, а также получил протокол об административном правонарушении, передает «ЕАН».